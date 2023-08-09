تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الهلال في نصف نهائي البطولة العربية

كشف مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الهلال السعودي، والي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال " والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

تشكيل الشباب السعودي لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، حسان تمبكتي، سعيد الربيعي، حسين الصبياني.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد عيسي، إيفر بانيجا.

خط الهجوم: هتان باهبري، حسين القحطاني، عبدالله الجوعي.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الهلال والشباب في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

و تُذاع مباراة الهلال والشباب على شبكة قنوات “ssc” وتبث اللقا عبر قناة SSC EXTRA 1 ، بشكل حصري لهذه النسخة.

تاريخ مواجهات الهلال والشباب قبل مباراة اليوم

ألتقي فريقي الهلال السعودي ونظيره الشباب في 58 مباراة عبر تاريخهما الطويل في مختلف البطولات، وكان العدد الأكبر من الانتصارات في كفة الزعيم، حيث استطاع أن يحقق الفوز في 31 مباراة، بينما تفوق عليه الشباب في11 مباريات، في حين تقاسما النتيجة بالتعادل في 16 مباراة.