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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يٌعلن رحيل الإيفواري فرانك كيسييه رسميًا

فرانك كيسييه
فرانك كيسييه

أعلن نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الأربعاء ، عن رحيل لاعبه  فرانك كيسييه لاعب خط الفريق ، إلى أهلي جدة السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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نشر حساب برشلونة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي بشأن تفاصيل رحيل لاعبه كيسيييه قائلا:"

اتفاق بشأن انتقال فرانك كيسييه إلى أهلي جدة مقابل 12.5 مليون يورو.

 

يود نادي برشلونة أن يتوجه بجزيل الشكر إلى اللاعب الدولي الإيفواري على كل ما أظهره من تفانٍ وإخلاص وجد واجتهاد خلال الموسم الذي قضاه مع الفريق، متمنياً له كل التوفيق والنجاح مع الأخضر في الملاعب السعودية والعربية.

حصلت إدارة برشلونة الإسبانية على الضوء الأخضر  على رحيل لاعبه فرانك كيسييه إلى صفوف الأهلي السعودي .

ولم يكشف حساب النادي الأهلى السعودي على  مدة تعاقد الأهلي مع فرانك .