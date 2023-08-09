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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يعلن التعاقد مع فرانك كيسية رسميًا

فرانك كيسية
فرانك كيسية

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسية، في الميركاتو الصيفي الحالي لدعم خط وسط الراقي قبل الموسم الجديد من دوري روشن 2023-2024.

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الأهلي السعودي يعلن ضم فرانك كيسية 

تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب فرانك كيسية ليكون الصفقة الخامسة للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع ادوارد ميندي وروبيرتو فيرمينيو ورياض محرز وسان ماكسيمان، وليكون اللاعب الأجنبي رقم 6 في صفوف الفريق، بالإضافة إلى رياض بودبوز.

انتقل فرانك كيسية من برشلونة للنادي الأهلي السعودي في صفقة كلفت خزينة الفريق الجداوي 12.5 مليون يورو، لمدة ثلاثة مواسم. 

وكتب النادي من خلال حسابة الرسمي عبقر مواقع التواصل الاجتماعي: مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا"، وتم التوقيع مع اللاعب الإيفواري لمدة 3 مواسم مقبلة، تنتهي بنهاية يونيو من عام 2026.