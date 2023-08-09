البحوث الزراعية يبحث مشروع تطوير غاز الميثان بين مصر والهند

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور شيرين عاصم نائب رئيس المركز والسيد الاستاذ الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية البروفيسور Vivekanand الباحث بالمعهد مالافيا القومى بولاية جابور بدولة الهند.



وذلك فى اطار المشروع البحثى المشترك بين دولتى مصر والهند فى اطار استخدام النانوتكنولوجى والفطريات الممرضه للنبات فى انتاج الوقود الحيوى بطريقه مستدامه وامنه للبيئة.

توظيف تكنولوجيا النانو والفطريات الممرضة للنبات فى انتاج الوقود الحيوى



والقي الدكتور محمد أحمد موسى الشارونى الباحث الرئيسى للمشروع من الجانب المصرى والباحث بمعهد بحوث امراض النبات محاضرة مشتركة مع البروفيسور Vivekanand والباحث الرئيسى للمشروع من الجانب الهندى وذلك حول كيفية توظيف تكنولوجيا النانو والفطريات الممرضة للنبات فى انتاج الوقود الحيوى بطريقه مستدامه وآمنه للبيئة.



يأتى ذلك التعاون العلمى فى تنفيذ رؤية الدولة 2030 في توظيف العلوم المتقدمه في حل المشكلات البيئية ومختلف التحديات للدولة المصرية ومواجهتها بالحلول العلمية الفعالة والمبتكرة .



و قدم vivekanand درع معهد مالافيا القومي للتكنولوجيا الي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وقد قام بعدها بزيارة بعض رموز معهد امراض النباتات وبعض اقسام المعهد.