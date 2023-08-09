تاريخ مواجهات الهلال والشباب قبل صدام نصف نهائي البطولة العربية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث ينطلق كلاسيكو السعودية بين فريق الهلال ونظيره الشباب ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

تاريخ مواجهات الهلال والشباب قبل مباراة اليوم

ألتقي فريقي الهلال السعودي ونظيره الشباب في 58 مباراة عبر تاريخهما الطويل في مختلف البطولات، وكان العدد الأكبر من الانتصارات في كفة الزعيم، حيث استطاع أن يحقق الفوز في 31 مباراة، بينما تفوق عليه الشباب في11 مباريات، في حين تقاسما النتيجة بالتعادل في 16 مباراة.

وأحرز الهلال في شباك الشباب 88 هدفا، بينما استقبلت شباك الزعيم من الليث 51 هدفا.

مشوار الهلال السعودي للدور نصف النهائي بالبطولة العربية

و تأهل فريق الهلال السعودي للدور نصف النهائي في البطولة العربية، بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3 / 1، بينما تأهل الشباب بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

موعد مباراة الهلال والشباب والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة أحداث مباراة الهلال والشباب في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

و تُذاع مباراة الهلال والشباب على شبكة قنوات “ssc” وتبث اللقا عبر قناة SSC EXTRA 1 ، بشكل حصري لهذه النسخة.