قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فتح عدد تسجيل اللاعبين غير السعوديين لأندية دوري روشن أثناء فترات التسجيل، ودون تحديد حد أعلى في الموسم الجديد 2023-2024.

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فتح عدد تسجيل اللاعبين غير السعوديين لأندية دوري روشن

جاء قرار الاتحاد السعودي الذي يؤكد أن ذلك سيكون من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة داخل الاتحاد فقط، مع ضرورة تحديد اللاعبين المحترفين غير السعوديين بالحد المسموح به لكل فريق وهو 8 لاعبين، وذلك من خلال النظام الإلكتروني الخاص برابطة دوري المحترفين السعودي.

حددت رابطة الأندية السعودية المهلة المخصصة للتسجيل والتي تنتهي بتاريخ 15 سبتمبر المقبل، قبل الغلق نهائيًا وهو ما أشار إليه الاتحاد السعودي في بيانه، مؤكدين أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة لأندية دوري روشن السعودي لتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات.

كما تعمل رابطة الأندية على تعزيز الدور الذي تقوم به رابطة الدوري بتنظيم وإدارة المسابقة من خلال اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري، والتي تم التصديق عليها من قبل مجلس إدارة الاتحاد، ولما يحققه نظامها الإلكتروني من ضوابط لقوائم الأندية.

تنطلق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري، بلقاء الأهلي امام نادي الحزم في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.