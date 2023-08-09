تورام يقود تشكيل إنتر ميلان الرسمي في مباراة سالزبورج

أعلن سيموني إنزاجى المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل الذي يخوض به مباراة سالزبورج مساء اليوم الأربعاء على ستاد رد بول أرينا تأتي المباراة وديًا استعدادًا للموسم الجديد.

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تشكيل إنتر ميلان الرسمى لمباراة سالزبورج

في حراسة المرمي :سومر.

في خط الدفاع : دارميان ، دي فريج ، باستوني ؛ دومفريز ،

في خط الوسط :باريلا ، كالهانوجلو ، مخيتاريان ، ديماركو ؛

في خط الهجوم : تورام، كوريا.

دكة بدلاء إنتر ميلان : 12 دي جينارو ، 35 ف. ستانكوفيتش ، 5 سينسي ، 8 جوسينز ، 16 فراتيسي ، 17 كوادرادو ، 19 لازارو ، 21 أصلاني ، 30 إسبوزيتو ، 31 بيسيك ، 44 ستابيلي ، 50 أ. ستانكوفيتش.

موعد مباراة إنتر ميلان و سالزبورج

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات.