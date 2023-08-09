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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تورام يقود تشكيل إنتر ميلان الرسمي في مباراة سالزبورج

تورام
تورام

أعلن سيموني إنزاجى  المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل الذي يخوض به مباراة سالزبورج مساء اليوم الأربعاء على ستاد رد بول أرينا تأتي المباراة وديًا استعدادًا للموسم الجديد.

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لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام سالزبورج

تشكيل إنتر ميلان الرسمى لمباراة سالزبورج

في حراسة المرمي :سومر. 

في خط الدفاع : دارميان ،  دي فريج ،  باستوني ؛  دومفريز ، 

في خط الوسط :باريلا ، كالهانوجلو ، مخيتاريان ، ديماركو ؛

في خط الهجوم : تورام، كوريا.

دكة بدلاء إنتر ميلان : 12 دي جينارو ، 35 ف. ستانكوفيتش ، 5 سينسي ، 8 جوسينز ، 16 فراتيسي ، 17 كوادرادو ، 19 لازارو ، 21 أصلاني ، 30 إسبوزيتو ، 31 بيسيك ، 44 ستابيلي ، 50 أ. ستانكوفيتش.

موعد مباراة إنتر ميلان و سالزبورج

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات.