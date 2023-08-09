روشتة مدرية علاقات للتغلب على الخوف من اتخاذ القرارات.. فيديو

قدمت نرمين البحيري، مدربة الحياة والعلاقات، روشتة للتغلب على الخوف من اتخاذ القرارات لا سيما المصيرية كـ العمل أو الزواج على سبيل المثال.



وأكدت نرمين البحيري خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الخوف أمر طبيعي حال الإقدام على أمر غامض، ناصحة بالثقة أولا في الله ثم في النفس واليقين بالنجاح في أي مكان.



ونصحت بضرورة دراسة القرار جيدا وعدم اتخاذه وقت انفعال، وسؤال من لديهم خبرة وتدريب النفس على أبسط القرارات، مضيفة أن القرارات المصيرية تثبت أن الشخص مخير، لذلك يجب الاستمتاع بأنه يملك القدرة على رسم حياته، مؤكدة أن الشجاعة ليست في سرعة اتخاذ القرار.

ولفتت إلى أن الخوف من اتخاذ القرارات وخاصة الحاسمة ليس السبيل الوحيد، مشيرة إلى ضرورة مواجهة مخاوف التفكير من اتخاذ القرار والتفكير أكثر فأكثر للوصول لحلول نهائية إيجابية.

ورقة وقلم

وتابعت: “مخاوف الداخل في الإنسان علاجها ورقة وقلم، من خلال كتابتها وسرد ما يمكن الخوف والفشل منه، واستعراض النقاط التي تؤدي للخوف والارتباك ومحادثة هذه النقاط كأنها شبح يمكن مواجهته”.

وأكدت مدربة الحياة والعلاقات أن تحديد نقاط القوة والضعف في العلاقات العاطفية أول خطوة للسيطرة على القلق من الاختيار، هل الشخص الآخر يمكن التوافق معه فكريا؟، هل يمكن التخلي عن الأسرة من أجله؟، هل أتنازل عن وظيفة أو فرصة من أجل هذا الشخص؟، المكسب والخسارة من تلك العلاقة ومدة نجاحها أو فشلها؟.

ووجهت نصيحة للزوجين بشأن الطلاق بضرورة الاستشارة وسؤال أهل الخبرة قبل اتخاذ القرار، سواء كانت الأسرة أو الأصدقاء أو المجتمع؛ لأنه ربما يكون هناك أطفال سيكونوا هم الضحية، مردفة: “تقييم العلاقات بين الأزواج وتحليلها هو الحل الأول والأهم لأي مشكلة، وتكرار الأخطاء يساعد أحيانا على الحل أيضا”.