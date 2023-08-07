عاجل
جندي إسرائيلي يلحق بصديقه المنتحر بنفس اللواء.. جيش الاحتلال يتساقط من الاكتئاب
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

روشتة استشاري نفسي لتعزيز الثقة بالنفس.. فيديو

الدكتور محمد هاني،
الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، إن هناك العديد من الأشخاص عادة ما يهدرون وقتهم ومشاعرهم بسبب عدم قدرتهم على إثبات أنفسهم للطرف الآخر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن من أهم عوامل اكتساب الثقة بالنفس، التخلص من الإحراج، بجانب ترتيب كلام أثناء التحدث.

txt

خلافات زوجية .. مريض نفسي يسطر نهاية حياته بقرص لحفظ الغلال بطما

txt

صاحب المركز الأول بالثانوية العامة علمي رياضة: "أنا مش مصدق نفسي"

ونوه إلى أن العشوائية من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الثقة بالنفس، بجانب عدم تصديق أي كلام تسمعه الأذن، حتى لا يتم استغلال الشخص من بعض الأشخاص.

الفرق بين النقد والنصيحة

وأوضح، أنه يجب على كل إنسان يريد كسب الثقة بنفسه أن يتصدى لأي عمليات إسقاط يحاول البعض القيام بها، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين النقد والنصيحة.

ووجه، مجموعة من النصائح قبل الدخول في أي علاقة عاطفية، حيث هناك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تكشف مصداقية الشخص ورغبته في استمرار العلاقة، وتتمثل في: "الكذب والقسم بالله طيلة الوقت واختلاق حوارات".

مواد متعلقة

فريدة سيف النصر: البوتوكس من سم الثعابين "هستفاد إيه لما أنفخ نفسي"

علي معلول يدرس الرحيل عن الأهلي ويعيش فى صراع نفسي (فيديو)

40% من موظفي العالم يحتاجون إلى علاج نفسي (فيديو)

مصطفى محمد: أحرم نفسي كثيرًا لأكون هداف الدوري الفرنسي

تعرف على عقوبة الشح والبخل وشرح دعاء اللهم قني شح نفسي

ضرب الأطفال كارثة كبرى.. خبير نفسي يكشف أضراره

حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجرائها عملية استئصال الرحم: كان نفسي أخلف (فيديو)