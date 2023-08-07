روشتة استشاري نفسي لتعزيز الثقة بالنفس.. فيديو

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، إن هناك العديد من الأشخاص عادة ما يهدرون وقتهم ومشاعرهم بسبب عدم قدرتهم على إثبات أنفسهم للطرف الآخر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن من أهم عوامل اكتساب الثقة بالنفس، التخلص من الإحراج، بجانب ترتيب كلام أثناء التحدث.

ونوه إلى أن العشوائية من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الثقة بالنفس، بجانب عدم تصديق أي كلام تسمعه الأذن، حتى لا يتم استغلال الشخص من بعض الأشخاص.

الفرق بين النقد والنصيحة

وأوضح، أنه يجب على كل إنسان يريد كسب الثقة بنفسه أن يتصدى لأي عمليات إسقاط يحاول البعض القيام بها، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين النقد والنصيحة.

ووجه، مجموعة من النصائح قبل الدخول في أي علاقة عاطفية، حيث هناك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تكشف مصداقية الشخص ورغبته في استمرار العلاقة، وتتمثل في: "الكذب والقسم بالله طيلة الوقت واختلاق حوارات".