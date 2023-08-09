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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مراسم توقيع خالد عيد على عقود تدريب غزل المحلة (صور)

خالد عيد
خالد عيد

اجتمع أسامة خليل، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، مع خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول بزعيم الفلاحين، وخالد كساب، مدير الكرة في حضور اللواء عمر رياض المدير التنفيذي للنادي، اليوم الأربعاء لمناقشة الكثير من الملفات الخاصة بدعم الفريق واستعداداته للموسم الجديد.

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تطرقت الجلسة مع خالد عيد خلال الاجتماع خطة العمل الذي أقيم يوم الأربعاء الخاصة بالفريق في دوري المحترفين سعيا في حجز بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة توقيع خالد عيد المدير الفني على عقود تدريب الفريق في الموسم الجديد.

 

في سياق مٌتصل، تعاقدت إدارة الغزل مع اللاعب محمود غالي  لتدعيم خط الوسط وفقًا لطلبات الكابتن خالد عيد بالميركاتو الصيفي.

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