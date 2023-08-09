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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يدعم الفريق بالتعاقد مع محمود غالي .. رسميًا

محمود غالى
محمود غالى

أعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الأربعاء، عن التعاقد الرسمي  مع اللاعب محمود غالى لتدعيم خط الوسط  خلال فترة الميركاتو الصيفي  استعدادًا لدوري المحترفين.

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نشر حساب غزل المحلة عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيان صحفي للكشف عن تفاصيل التعاقد قائلا: "استقر نادي غزل المحلة عن ثانى صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في  الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم محمود غالى لدعم مركز خط الوسط".

أضاف: "ووقع محمود غالى  على العقود لمدة ثلاث مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين".

أتم البيان الصحفي: "ولعب محمود غالى لأندية إنبى ووادى دجلة وبتروجيت و طنطا".

هبط فريق غزل المحلة  لدوري الدرجة الثانية بعد الفشل من الخروج من مربع الهبوط  خلال الموسم المنضي.

 

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