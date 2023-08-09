القادسية المحطة رقم 10 لـ فييتو.. منها في السعودية

انتقل النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو لنادي القادسية السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، اليوم الأربعاء، ليصل للمحطة العاشرة في مسيرته الكروية والتي تخللها 3 أندية في الدوري السعودي خلال الفترة الأخيره.

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لم يكشف القادسية عن مدة عقد اللاعب مع الفرسان الشرقيه، تعاقدت إدارة الهلال مع لوسيانو فييتو في 2021 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، والذي فتح له باب التواجد في الدوري السعودي ليستمر في الموسم الثالث.

محطات لوسيانو فييتو في مسيرته الكروية

بدأ لوسيانو فييتو مسيرته مع فريق راسينج الأرجنتيني ومنه خاض مسيرة كبيرة بأندية فياريال الإسباني وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وفولهام وسبورتينج لشبونة البرتغالي والهلال والشباب، والآن مع نادي القادسية.

يعتبر لوسيانو فييتو الصفقة رقم 10 لنادي القادسية والسادسة على مستوى اللاعبين الأجانب في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع المدافع الألماني الكسندرهاك والمدافع الإسباني ألفارو جونزاليز ومواطنه حارس المرمى جويل روبلز والمحور الإنجليزي ماكس باور، والمهاجم السنغالي مباي دياني.