سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة إيريك كامبالي

اتفق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع اللاعب الأوغندي إيريك كامبالي مهاجم فريق المريخ السوداني، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 قبل الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

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سيراميكا كليوباترا يتفق مع إيريك كامبالي

يقترب سيراميكا كليوباترا من ضم اللاعب الأوغندي إيريك كامبالي مهاجم فريق المريخ السوداني، على التوقيع لمدة ثلاثة مواسم.

شرط في عقد إيريك كامبالي مع سيراميكا كليوباترا

يوجد في عقد اللاعب مع نادي سيراميكا كليوباترا نسبة إعادة بيع 15% يحصل عليها فريق المريخ السوداني حال انتقال اللاعب لأي فريق خلال الثلاثة مواسم المقبلة سواء داخل مصر أو خارجها.

بدأ إريك كنزو كمبالي صاحب الـ 23 عاما، مسيرته مع فريق إكسبريس بطل أوغندا، والذي سجل معه 23 هدفًا، وفاز ببطولة الدوري الأوغندي وبطولة سيكافا.