منتخب السلة يختار ٣ لاعبين من الزمالك

كشف روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة عن استدعاء 3 لاعبين من سلة الزمالك للانتظام في معسكر منتخب مصر بالإمارات استعدادا للمشاركه في كأس العالم هم عمر هشام ووليد عبدالجواد وخالد عبدالناصر.



موعد بطولة العالم للسلة

تقام بطولة مونديال السلة في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ويقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك، أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا مساعدًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال.



ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا، كما يشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي