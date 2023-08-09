لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام سالزبورج

يواصل إنتر ميلان الإيطالي استعداداته القوية للموسم الجديد 2023/2024، وذلك بمواجهات قوية، والتي تأتي أخرها اليوم أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

وكان النيراتزوري قد نجح في تحقيق فوز كبير على بيرجوليتزي بنتيجة 10/0، فيما تعادل مع النصر السعودي بهدف لكل فريق، بينما حقق الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام سالزبورج

حراسة المرمى: فيليب ستانكوفيتش.

الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني.

الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، ميختاريان، فيدريكو ديماركو.

الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتنينز.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام سالزبورج

وكان إنتر ميلان قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما تعرض للهزيمة في المباراة النهائية بهدف نظيف.