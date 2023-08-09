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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام سالزبورج

إنتر ميلان
إنتر ميلان

يواصل إنتر ميلان الإيطالي استعداداته القوية للموسم الجديد 2023/2024، وذلك بمواجهات قوية، والتي تأتي أخرها اليوم أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

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لياو وجيرو يقودان تشكيل ميلان المتوقع أمام تورينتو

وكان النيراتزوري قد نجح في تحقيق فوز كبير على بيرجوليتزي بنتيجة 10/0، فيما تعادل مع النصر السعودي بهدف لكل فريق، بينما حقق الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام سالزبورج

حراسة المرمى: فيليب ستانكوفيتش.

الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني.

الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، ميختاريان، فيدريكو ديماركو.

الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتنينز.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام سالزبورج

وكان إنتر ميلان قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما تعرض للهزيمة في المباراة النهائية بهدف نظيف.

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