لوسيانو فييتو الصفقة رقم 11 لـ القادسية السعودي.. منهم أسطورة

أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد مع اللاعب لوسيانو فييتو نجم نادي الهلال السابق، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، ليكون الصفقة رقم 10 في الفريق قبل الموسم الجديد من دوري روشن.

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انتقال لوسيانو فييتو للقادسية

لم يكشف القادسية عن مدة التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو في صفوف الفريق، وكتب النادي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " على هكس اتجاه الموج وجابك هلا بالصيد الثمين بساحل الشرقية".

القادسية يضم 10 صفقات قبل دوري روشن

لوسيانو فييتو هو الصفقة العاشرة في صفوف نادي القادسية، بعدما تعاقد مع كل من الفارو جونزاليس مدافع النصر السابق وماكس باور ومباي دياني وأحمد آل جبيع وأيمن الخليف وعبدالله الزوري وعبدالله الشامخ إبراهيم محنشي، وحارس المرمى جويل روبلز.

فضلًا عن التعاقد مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي، والذي سيقود الفريق فرسان القادسية في الموسم المقبل من دوري روشن.