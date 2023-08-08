عاجل
صرخة أم: مجـرم خطف روح ابني أمام المارة.. سند البيت راح (فيديو)
الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مفيدة للذاكرة| طريقة عمل باستا بالسلمون والجبن

باستا بالسلمون
باستا بالسلمون

يحتوي السلمون على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك، وأبرزهم الأوميجا 3 المفيد للبشرة والشعر والذاكرة أيضًا، وتتعدد طرق تحضيره، إلا أن هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي ستحظى على إعجاب أفراد أسرتك.

 

باستا بالسلمون

طريقة عمل باستا بالسلمون 

المقادير

- الباستا : 250 غراماً (مسلوقة ومصفّاة)

- السلمون المدخن : 175 غراماً (مقطّع إلى مكعبات صغيرة)

- البصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : فص (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : كوب

- قشرة ليمون : ملعقة صغيرة (حامض ومبشور)

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

- الفطر  (المشروم): نصف كوب (معلب ومصفى)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

 

txt

طريقة عمل ناجتس السلمون بمذاق مميز

طريقة التحضير

ذوّبي الزبدة في قدر على النار، وأضيفي البصل والثوم وشوحي حتى يذبلا.

أضيفي قطع السلمون وحركي لدقيقة، ثم اسكبي كريمة الخفق، وبرش الليمون الحامض، والفطر.

تبّلي بالملح والفلفل الأسود واتركي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي الخليط جيداً حتى تتداخل المكوّنات.

أطفئي النار وانثري جبن البارميزان وقلبي قليلاً، ثم قدميها ساخنة.

مواد متعلقة

تحسن صحة القولون| طريقة عمل سلطة باستا بالدجاج والبروكلي

سلمون مشوي بصلصة الليمون.. رجيم بلا حرمان

حضري باستا بالخضار | لرجيم بلا حرمان

مفيد وصحي.. حضري سلمون بالكاري وحليب جوز الهند

زيني سفرتك وقدمي سلمون تكا مسالا