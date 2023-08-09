الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النيابة الإدارية تجرى معاينة لحريق ورشة بدمياط

حريق
حريق

أجرت النيابة الإدارية بدمياط صباح اليوم معاينةً لموقع الحريق الذى شَبَّ أمس بورشة تصنيع أثاث بقرية غيط النصارى التابعة لمركز مدينة دمياط بمحافظة دمياط.

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حيث قام المستشارقمر فايد مدير النيابة الإدارية بدمياط بتشكيل فريقً من اعضاء النيابة وتكليفه بالانتقال لموقع العقار الكائن به الورشة محل الحادث وإجراء المعاينة صباح اليوم.

وقد تبين من المعاينة: أنه حوالى الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الثلاثاء، شَبَّ حريق بورشة نجارة تتوسط عقارين ملاصقين لها وملحق بها مخزن للأخشاب، وامتد الحريق إلى العقارين المجاورين حيث التهمت النيران ستة وحدات سكنية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو إصابات.

هذا وقد تولت النيابة الإدارية بدمياط- القسم الثانى التحقيق، حيث قرر السيد الأستاذمحمد إبراهيم شهاب الدين -رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى محل الحريق؛ للوقوف على أسباب الحادث، وبيان الأضرار التي وقعت جراء الحريق، وبحث مدى توافر اشتراطات الترخيص والسلامة والصحة المهنية.

وجاري استكمال التحقيقات.

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