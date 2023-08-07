النيابة الادارية تعاين حريقا بمستشفى دمياط الجامعى

أجرت النيابة الإدارية بدمياط الجديدة، صباح اليوم معاينةً لموقع الحريق الذي نشب أمس بمستشفى دمياط الجامعي التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، حيث كلَّف المستشار نادر حجازي - القائم بأعمال مدير نيابة دمياط الجديدة الإدارية، فريقًا من أعضاء النيابة و بالانتقال وإجراء المعاينة اليوم تبين من المعاينة:

أنه حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم أمس الأحد، شَبَّ حريق بالعنبر رقم (٢) المخصص للعناية المركزة، والكائن بالمبنى (ب) بالدور الثالث من المستشفى، وخلّفَ العديد من التلفيات الجاري حصرها. هذا وقد استمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى الذي اكتشف الواقعة إذ أفاد بأن العنبر الذي شب فيه الحريق والمخصص لحالات الرعاية المركزة، كان خاليًا من المرضى وقت الحادث، نظرًا لوجود كافة حالات الرعاية المركزة وحالات ما بعد التدخل الجراحي بعنابر أخرى.

حريق مستشفى دمياط

قامت النيابة بمناظرة عنابر الرعاية المركزة الأخرى بالمستشفى، حيث تبين عدم امتداد النيران إليها، وسلامة المرضى المحجوزين بها أمرت النيابة الادارية تشكيل لجنة ثلاثية هندسية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى الذي شب فيه الحريق؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى قابلية إصلاح الأضرار والتكاليف المادية اللازمة. تشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على أسباب الحادث محل التحقيق، ومدى إتباع المختصين بالمستشفى لإجراءات السلامة والصحة المهنية الواجبة، وتحديد المخالفات التي قد يسفر عنها الفحص والمسؤولين عنها.

وطلب بيان رسمي من مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة بكافة الموجودات ومحتويات العنابر التي امتدت إليها النيران، مع تحديد القيمة المالية للتلفيات الناجمة عن الحادث محل التحقيق. وجاري استكمال التحقيقات.