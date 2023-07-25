قعدة صلح تنتهي بـمصرع شخص وإصابة آخرين في الدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بمحافظة الدقهلية وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وسيطرت على الموقف وألقى القبض على المتهمين بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز أجا وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص “ محمد. أ ” 45 سنة وإصابة 2 آخرين، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء جلسة لفسخ خطوبة نجلة المجنى عليه نشبت مشاجرة بالعصي والأسلحة البيضاء بين الطرفين لخلافات بينهما مما أسفر عن مصرعه، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفى سياق أخر شهدت قرية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على ملكية منزل بالميراث نتج عنها إصابة 3 أشخاص برش خرطوش متفرق بالجسم وكدمات بالرأس وجرى نقلهم للمستشفى المركزي وضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشأة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية أولاد سلامة / دائرة المركز.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من :- طرف أول “أحمد . ن . ع . ح” 26 سنة عامل مصاب برش خرطوش بالبطن، و"أحمد . م . م . خ" 30 سنة عامل مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى ووالده "محمد . م . خ . ح" 74 سنة بالمعاش مصابًا بكدمة بالرأس ويقيمون دائرة مركز أبوالمطامير البحيرة أصل بلدتهم قرية أولاد سلامة / دائرة المركز وتم نقلهم للمستشفى المركزي.

طرف ثان "ربيع . ع . ا . ع" 43 سنة عامل ونجل شقيقه "علي . ع . ع . ا" 20 سنة عامل ويقيمان بناحية أولاد سلامة / دائرة المركز الطرفــان أبنـــاء عمومــــة.