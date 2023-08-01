طلقة خرطوش تُنهي حياة شاب في الدقهلية

لفظ شخص فى قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إصابته بطلق خرطوش، أثناء مشاجرة مع آخرين.

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وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر، بوقوع مشاجرة بقرية أبو زكرى، ما أدي لوفاة محمد محمد عبد القادر على 36 سنة من أبو ذكري بطلق خرطوش.

أمن الدقهلية يسعى للقصاص لضحية الغدر

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وكلا من "م م ع و ال ح ص" من نفس الناحية، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابة وجاري القبض علي الجناة من قبل مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وفي وقتٍ سابق، لفظ شخص مصرعه بينما أصيب 13 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس ركاب، وسيارة نقل، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط.

وكانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بحدوث حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل، على طريق أسيوط- سوهاج الشرقي، ووجود وفيات ومصابين.

وأظهر الفحص صحة البلاغ بعد انتقال قوة أمنية مع سيارات الإسعاف وقوة من مديرية أمن أسيوط تبين صحة البلاغ وتبين حدوث حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل، على طريق أسيوط- سوهاج الشرقي، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات أسيوط لتلقى العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمجُتمعٍ أكثر أمناً وأماناً، وذلك بتكثيف الحملات الأمنية لضبط المُخالفات والقبض على المُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

وتنال جهود الوزارة استحسان الشعب المصري الذي يشعر بالتأثير الإيجابي لتلك الحملات على حياته اليومية.