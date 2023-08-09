الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل النصر لمواجهة الشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية

النصر
النصر

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الشرطة العراقي مساء اليوم، على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن مواجهات نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال بالسعودية 2023.

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تشكيل النصر لمواجهة الشرطة العراقي

وجاء تشكيل النصر أمام الشرطة بقيادة تاليسكا وماني ورونالدو وتكون من :-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع من اليسار لليمين: أليكس تيليس وعلي لاجامي وعبدالله مادو وسلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني وآندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر أمام الشرطة العراقي كل من أمين بخاري ومحمد العتيبي عبدالإلة العمري ومحمد الفتيل وجيسلان كونان وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام ومختار علي وعبدالفتاح آدم وعبدالرحمن غريب وعبدالعزيز العليوة.