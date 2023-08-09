صدمة في بايرن ميونيخ بسبب إصابة مانويل نوير

ظهر العملاق الألماني مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ غير جاهز للعودة للملاعب خلال الفترة المقبلة، والذي كان بمثابة الصدمة للاعبي والجهاز الفني والطبي في العملاق البافاري، بعدما أصبح الأسطورة غير قادر على استخدام ساقيه بشكل جيد كما كان في الماضي.

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تعرض مانويل نوير لإصابة بكسر في الساق خلال في شهر ديسمبر الماضي، وكان مجبر على القيام بعمليتين جراحيتين كان أخرها لإزالة "الغرز" المعدنية في الساق، ليظهر الحارس في مران بايرن ميونيخ ويبدو عليه عدم الجاهزية البدنية.

مانويل نوير لا يستطيع استخدام ساقه

وأظهرت التدريبات البدنية التي خضع لها مانويل نوير في اليومين الماضين عدم قدرته على العودة للملاعب في الفترة المقبله، بعد التأكيد أنه غير قادر على استخدام ساقيه والذي يؤثر عليه في العودة للملاعب سريعًا.

ظهر على صاحب الـ 37 عام عدم القدرة على التصويب أو التمرير بشكل سليم كما كان يفعل في الماضي قبل الإصابة، وبسبب العملية الجراحية التي خضع لها ظهر عليه ضعف بساقه اليسري عند الاعتماد عليها خلال القفز على ساقه اليمني المصابة.

موعد عودة مانويل نوير من الإصابة

ويحتاج مانويل نوير لما يقرب من ثمانية أو عشرة أسابيع كاملة للعودة من جديد للملاعب وحراسة مرمى بايرن ميونيخ، وستكون الاعتماد في الفترة المقبلة على الحارس الثاني سفين أورلريش، بعد رحيل السويسري يان سومر إلى أنتر ميلان الإيطالي بشكل رسمي.