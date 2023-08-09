البطولة العربية.. نهائي محتمل بين الهلال والنصر بذكرى ملحمة 2000

تقام اليوم مواجهات نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس الملك سلمان" وسيكون فريقي الهلال والنصر على موعد أمام الشباب والشرطة لتكرار النهائي المحتمل بين الفريقين في نسخة عام 2000، والتي كانت في البطولة العربية أبطال الكؤوس بالعاصمة السعودية الرياض.

نهائي محتمل بين الهلال والنصر

يواجه الهلال فريق الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يلعب فريق النصر أمام الشرطة العراقي في السادسة مساءً، ليكون الجمهور على موعد مع نهائي محتمل بعد 23 عام من المواجهة السابقة بينهم في نسخة 2000.

فاز الهلال على النصر 2-1 في نهائي البطولة العربية لأبطال الكؤوس عام 2000، والتي كانت المرة الأولى تجمع فريقين سعوديين في نهائي البطولة العربية.

كان نادي الهلال حينها أيضًا قد عبر للمواجهة النهائية على حساب فريق سعودي وهو الاتحاد، حين فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان تأهل النصر على حساب فريق الرجاء المغربي.

ملخص مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2000

سجل هدف الهلال الأول في المباراة اللاعب محمد الشهلوب في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وتعادل النصر عن طريق اللاعب فيصل ابو اثنين مدافع الهلال عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 53، ووصلت المباراة للأشواط الإضافية وسجل عبدالله الجمعان "الهدف الذهبي" في الدقيقة 105 عن طريق ضربة جزاء.