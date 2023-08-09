الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة بطريق السويس الصحراوي

تصادم أتوبيس وسيارة
تصادم أتوبيس وسيارة

لفظ مواطن أنفاسة الأخيرة، وأُصيب 7 آخرين إثر تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

 

txt

مصرع عريس وشقيق العروسة فى حادث تصادم بالطريق الدولى غرب الإسكندرية

txt

تصادم بين جرار زراعى وسيارة ملاكى يُصيب 3 أشخاص

 

البداية كانت  بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ من الخدمات المعينة في الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيّن تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وفي واقعة اخري، لقى شخص  مصرعه إثر حادث دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد ووجود متوفى.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة " ك ج س " 26 سنة " وسيارة نصف نقل بسبب السرعة واسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بدفن الجثة وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث

مواد متعلقة

سقطت من درج منزلها.. وفاة ربة منزل بشبين القناطر

سباك فقد حياته علي يد شقيقين من أجل دفاعه عن صديقه

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

عريس ليلة الدخلة .. يكشف لـ"الوفد" كواليس قضية "زوجته الرجل" ويطالب بعرضها علي الطب الشرعي

متهم في 25 قضية .. ضبط ديلر يروج المخدرات في طوخ

عقب سيجارة يتسبب في حريق 5 منازل بشبرا الخيمة|التفاصيل كاملة

حكاية "أحمد".. طالب الثانوي قضى على أحلامه شخصين بسرقة توك توك يعمل عليه

تجديد حبس صبي تسبب في وفاة فتاتان في حادث تصادم سيارة نقل بشبين القناطر