الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُشارك في تنفيذ الملتقي الدولي للإستثمار الرياضي

بوابة الوفد الإلكترونية

تُشارك وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإتحاد العربي للتسويق والإستثمار الرياضي، في تنفيذ الملتقي الدولي للإستثمار الرياضي، ودعوة الإتحاد الإفريقي الرياضي للجامعات، وذلك أكتوبر المقبل.

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الشباب والرياضة تشارك في ختام ورش عمل تحديث الاستيراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

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وزير الرياضة: ملتقيات التوظيف تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل

يهدف الملتقي إلي مناقشة ووضع سياسة تسويقية واستثمارية للمشروعات والفعاليات التي تخدم المستثمر العربي في مجال الرياضة، وتنفيذ البرنامج الدولي لمدير التسويق المحترف في المجال الرياضي، تجميع أكبر عدد من المستثمرين العرب والأفارقة والأجانب تحت مظلة الملتقي.

 

كما يتطرق الملتقي إلي طرح فرص استثمارية جديدة في كافة مجالات الرياضة العربية، وفتح أسواق جديدة للمؤسسات العربية والإفريقية والأجنبية لدي بعضها البعض، دعم المشروعات والفعاليات التي تخدم الشباب العربي من خلال ملف الاستثمار الرياضي والشبابي العربي ودور كليات التربية الرياضية لترويج لهذا الملف.

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