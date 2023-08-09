وزير الرياضة: ملتقيات التوظيف تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر.

وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في محافظات الدلتا وصعيد مصر لتقديم خدمات التوظيف للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن تنفيذ ملتقيان للتوظيف بمحافظتي الدقهلية والقليوبية يومي (20 , 21) أغسطس الجاري، من خلال مبادرة "توظيف مصر"، استمرارا لنجاح ملتقيات التوظيف بالمحافظات، ويسبق تلك الملتقيات مجموعة من التدريبات من أجل الإستعداد لسوق العمل خلال الفترة من (15 -17 ) أغسطس المقبل من خلال مبادرة "طور وغير".

وتهدف تلك الملتقيات إلي صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

الجدير بالذكر ان مبادرتي "طور وغير " و" توظيف مصر" يتم تنفذهما بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر، كما تجدر الإشارة إلي أنه تم تنفيذ 6 ملتقيات توظيف خلال شهر يوليو وأغسطس في محافظات "الغربية، المنوفية، أسيوط، بنى سويف، الشرقية، قنا".