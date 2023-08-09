الشباب والرياضة تشارك في ختام ورش عمل تحديث الاستيراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

شاركت وزارة الشباب والرياضة في ختام ورش عمل تحديث الاستيراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030، بحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وتم مناقشة محور التعليم والنقاط الرئيسية للاستيراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023/ 2030، والأهداف الفرعية التي يتضمنها المحور وعرض أهداف محور التعليم، وتم عرض نتائج مجموعات العمل.



واستعرضت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من خلال القضية السكانية والصحه الإنجابية، وبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية، وخفض نسبة البطالة من حيث البرامج التدريبية والتوعويه وملتقيات التوظيف.