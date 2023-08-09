الدوري الإسباني: أوساسونا يأمل في تكرار موسمه المميز

قدم أوساسونا موسما مميزا في الموسم الماضي بعدما نجح في حجز مقعد مؤهل إلى لمسابقة أوروبية بالإضافة للتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.



نجح أوساسونا في ختام الدوري الإسباني في الموسم الماضي بالتواجد في المركز السابع بعدما جمع 53 نقطة بعد تحقيق 15 انتصارا، و8 تعادلات، وتلقيه الهزيمة في 15 آخرين.



ضمن أوساسونا بقيادة مدربه جاجوبا اراستي في التأهل إلى المؤتمر الأووربي ليشارك في المسابقات الأوروبية بعدما قدم موسما مميزا.



كما أنه تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، لكنه خسر أمام ريال مدريد بهدفين لهدف، وقدم مباراة رائعة لكنها لم تكن كافية لحصد اللقب.



يأمل أوساسونا في مواصلة النجاح وتحقيق موسم مميز جديد سواء بالذهاب بعيدا في البطولة الأوروبية (المؤتمر الأوروبي) أو حصد بطولة بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بكأس ملك إسبانيا.





أبرز نجوم أوساسونا:



يعول أوساسونا على أبرز نجومه على رأسهم موي جوميز، وأيتور فيرنانديز، ودافيد جارسيا، وأنتي بوديمير، ولاعبه المغربي الذي انتهت إعارته، عبدالصمد الزلزولي الذي سجل 4 أهداف وصنع هدفين.



صفقات أوساسونا:



عاد جافي مارتينيز من إعارته مع نادي هيوسكا، وتعاقد مع موخيكا على سبيل الإعارة من فياريال، خورخي هيراندو تم تصعيده من فريق الشباب، و أليخاندرو كاتينا لاعب رايو فاليكانو، خوسيه مانويل أرنياس لاعب ليجانيس.



الراحلين عن أوساسونا:



أريداني هيرنانديز، إيكر بينتو، دييجو مورينو، مانويل سانشيز، عبدالصمد الزلزولي.

