دول أمريكا الجنوبية تتفق على إنشاء تحالف لمكافحة إزالة غابات الأمازون

اتفقت قادة دول أمريكا الجنوبية، اليوم الأربعاء،على إنشاء تحالف خاص لمكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون .

غابات الأمازون

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية أن هذا الاتفاق جاء في إعلان مشترك صدر من الدول التي تتشارك حوض الأمازون، خلال قمة في مدينة بيليم البرازيلية؛ لمناقشة قضية حاسمة تتمثل في كيفية حماية أكبرغابة مطيرة في العالم .

وتعد غابة الأمازون المطيرة حوضا رئيسا للكربون، وتتميز بإمكانية امتصاص كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، وهي وظيفة حاسمة في المعركة الدولية ضد تغير المناخ الذي بات سببا رئيسا للكوارث والأحوال الجوية السيئة في العالم.

وتتولى البرازيل التي تستضيف القمة المسؤولية الأكبر وعبء الحفاظ على الأمازون؛ نظرا لأن 60% من الغابة المطيرة توجد في البرازيل .

وقدم الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، منذ توليه مهام منصبه، تعهدات قوية بخفض عمليات إزالة الغابات في الأمازون إلى الصفر بحلول 2030، بعد الدمار واسع النطاق والتنمية غير المنظمة للغابات خلال الفترة الماضية.