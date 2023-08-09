الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات 2023| شروط القبول بكلية البنات في جامعة عين شمس

د. أميرة يوسف
د. أميرة يوسف

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية في جامعة عين شمس شروط القبول بشعب وأقسام الكلية والبالغ عددها 19 قسم يمثلون مجالات الآداب والعلوم والتربية.

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وأوضحت عميدة كلية البنات أن شعب اللغات مثل الانجليزي والفرنسي يشترط أن يكون الطالب حاصل على درجات عليا في هذه المواد ويتم المفاضلة والتنسيق بين الطالبات لأخذ العدد المطلوب من الطالبات كما أن شعبه الفرنسي يشترط أن يكون الطالبة خريجة مدارس فرنسي، إلى جانب أن هناك بعض الأقسام أيضا تجري بها بعض المقابلات الشخصية والتعرف على رغبة الطالبة في الدراسة بالبرنامج.

برامج مستحدثة في كلية البنات

وأضافت عميدة كلية البنات أن هناك بعض البرامج المستحدثة والمتميزة بالكلية والتي تتوافق وتتوائم واحتياجات سوق العمل في مصر والخارج وتدرس أيضا وفق نظام الساعات المعتمدة، برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة.

وتتضمن برامج عميدة كلية البنات تصميم النظم التكنولوجية والعلمية والرياضية والعلوم الإكتواريه والعلوم البيولوجيه وتطبيقاته ومصروفات كل برنامج من هذه البرامج 10 آلاف جنيه سنويا سنويا كما أعلنت أيضا عميده الكلية جاهزية معامل تنسيق الكلية طوال فترة  التنسيق وإقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيا.