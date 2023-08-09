جامعة هليوبوليس تستقبل وفد سفارة فلسطين لدعم الطلبة الفلسطينيين

استقبل الدكتور جودة هلال، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وفد السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك لاستقبال الطلبة الفلسطنييين للدراسة بكليات الجامعة المتنوعة.

وتم توقيع مسودة برتوكول التعاون المشترك مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة لاستقبال الطلبة الفلسطينيين للدراسة بجميع كليات الجامعة بتخفيض رسوم الدراسة بها وذلك بحضور السيد حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء الجامعة، حيث وقد وقع مسودة البروتوكول من الجانب الفلسطيني ناجي الناجي، المستشار الثقافى بسفارة فلسطين بالقاهرة، وشهد توقيع مسودة البروتوكول سليم موسى التلولى، مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة فلسطين.

وتناول اللقاء توضيح للخدمات التي تقدمها الجامعة وكيفية ترسيخ مفهوم الدراسة العملية وإمكانيات الجامعة الممثلة فى كلياتها المميزة ومراكزها المتخصصة وكيفية التبادل الطلابي والمنح الدراسية وتبادل الخبرات والمشروعات البحثية، وتفقد وفد السفارة الفلسطينية بعض القاعات الدراسية بالجامعة والمباني والمنشآت داخل الجامعة.

وعقب توقيع البرتوكول، أحيت فرقة كنعان الفلسطينية العديد من الأغاني والعروض المسرحية للتراث الفلسطينى وذلك بحضور السيد حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جودة هلال، رئيس الجامعة، والدكتورعبدالحليم بسيوني، عميد كلية الهندسة، والدكتور عمر رمزي، عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور فوزى أبو العباس، عميد كلية الزراعة الحيوية، والدكتور أحمد أبو السعود، وكيل كلية الصيدلة، والسيد أحمد رضا، أمين عام الجامعة، والدكتور كريم حسين، مستشار الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمد حجازي، مستشار الجامعة لشئون الإعلام.