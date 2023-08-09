إيمي سمير غانم تعود لجمهورها بلقطة رومانسية على الشاطيء وحسن الرداد ينتهي من "بلوموندو"

لاحظ جمهور الفنانة إيمي سمير غانم غيابها الطويل بعد ولادة ابنها فادي، إلا أنها عادت مرة آخرى بالأمس، لتشاركهم لقطة رومانسية على أحد الشواطيء، جمعتها بزوجها الفنان حسن الرداد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وبدت إيمي بفستان أخضر مكشوف الأكتاف، ومُزينة بسكارف حول الرقبة، مصنوعة من الستان باللون البيج، وتزينت بنظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، تركت إيمي سمير غانم شعرها يتدلى بشكله الطبيعي على كتفيها، وزينته بقبعة من الخوص؛ ليضيف لمسة أنيقة ويتماشى مع الأجواء الصيفية.

وظهر حسن الرداد وهو يحتضنها من ظهرها في لقطة رومانسية حازت على إعجاب جمهورهما.

الفنان حسن الرداد

وعلى الجانب الآخر، نشر "الرداد" صور له أثناء داخل إحدى الغرف في الفندق، وذلك عبر الحاله الخاصة به على إنستجرام، وظهر فيه بشورت باللون الأزرق الفاتح، ونسق عليه تيشيرت كت باللون الوردي، وترك شعره بصيحة الكيرلي الهايش.

الفنان حسن الرداد

انتهى حسن الرداد من تصوير فيلمه الجديد "بلوموندو" حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي الأول للفيلم، والذي يظهر فيه الرداد مرتدياً قناعاً يخفي وجهه، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات.

والفيلم من إخراج ياسر سامي، تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، ويشارك في العمل: إنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومصطفى أبوسريع، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، وآخرون.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي "كوميدي لايت" حول "بلموندو"، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج بفتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.