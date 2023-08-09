كأس السوبر البرتغالي.. التشكيل المتوقع لمباراة بنفيكا وبورتو في صدام الليلة

يواجه فريق بنفيكا نظيره بورتو، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب بلدية أفيرو، بحثًا عن التتويج بلقب كأس السوبر البرتغالي.

تشكيل بورتو أمام بنفيكا في كأس السوبر البرتغالي

في حراسة المرمى: كوستا

في الدفاع: ماريو ، كاردوسو ، كارمو ، زيدو

في الوسط: أوتافيو ، أوريبي ، أوستاكيو ، بيبي

في الهجوم: إيفانيلسون ، تاريمي

تشكيل بنفيكا لمباراة بورتو في كأس السوبر البرتغالي

في حراسة المرمى:فلاشوديموس

في الدفاع: جيلبرتو ، أنتونيو سيلفا ، أوتاميندي ، جريمالدو

في الوسط: فرنانديز ، أورسينيس ، جونكالفيس ، ماريو

في الهجوم: رافا سيلفا ، دي ماريا

مباريات بنفيكا الودية



و استعد فريق الكرة الأول بنادى بنفيكا البرتغالى قبل مباراة السوبر اليوم عدة مواجهات ودية، حيث حقق الفوز على النصر السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، و تلقى الهزيمة على يد فريق بيرنلي الإنجليزي بنتيجة هدفين دون رد، حقق انتصارا علي نظيره نادي سيلتا فيجو بهدفين دون رد، وخسر أمام نادي فيينورد الهولندى بنتيجة هدفين مقابل هدف.



مباريات بورتو الودية

على الجانب الأخر، خاض فريق بورتو مواجهة ودية أمام إستريلا أمادور وحسنها التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، والمباراة الثانية امام رايوفاليكانو وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما.

موعد مباراة بورتو وبنفيكا في كأس السوبر البرتغالي

و تنطلق صافرة أحداث مباراة بنفيكا وبورتو في كأس السوبر البرتغالي، في تمام الساعة الـ 10.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، علي ملعب بلدية أفيرو.