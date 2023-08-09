البطولة العربية.. أمين عمر حكمًا لمباراة الهلال والشباب بصدام نصف النهائي الليلة

يُدير الحكم المصري أمين عمر موقعة نصف النهائي بين الهلال والشباب السعوديين بنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" مساء اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وتقام مباراة الهلال والشباب بنصف نهائي البطولة العربية تحت قيادة تحكيمية لطاقم مصري مكون من: أمين عمر حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبو الرجال، مساعد أول، أحمد حسام طه، مساعد ثان، والموريتاني دحان بيدا، حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور ومحمد عبدالله لتقنية الفيديو VAR.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي البطولة العربية:

وتذاع مباراة الهلال ونظيره الشباب، اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية، على قناة SSC 1 إتش دي بشكل حصري.