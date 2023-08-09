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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية.. أمين عمر حكمًا لمباراة الهلال والشباب بصدام نصف النهائي الليلة

أمين عمر
أمين عمر

 يُدير الحكم المصري أمين عمر موقعة نصف النهائي بين الهلال والشباب السعوديين بنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" مساء اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

 

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كأس الملك.. موعد مباراة الهلال والشباب بنصف نهائي البطولة العربية والقناة الناقلة

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البطولة العربية.. تشكيل الشرطة العراقي المتوقع لمباراة النصر السعودي في نصف النهائي

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البطولة العربية.. تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشرطة العراقي في نصف النهائي

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موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية

 

 وتقام مباراة الهلال والشباب بنصف نهائي البطولة العربية تحت قيادة تحكيمية لطاقم مصري مكون من: أمين عمر حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبو الرجال، مساعد أول، أحمد حسام طه، مساعد ثان، والموريتاني دحان بيدا، حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور ومحمد عبدالله لتقنية الفيديو VAR.

 

 ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.

 

 القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي البطولة العربية: 

 وتذاع مباراة الهلال ونظيره الشباب، اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية، على قناة SSC 1 إتش دي بشكل حصري.