تفقد الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط يرافقه دكتور مصطفى محمد مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والقذافي عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمديرية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وأعضاء المكتب الفني دكتورة عفاف ودكتورة أمنية ودكتورة هالة ودكتورة مروة سير العمل بمستشفى الرمد بمدينة أسيوط واطمأن على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وأعمال التطوير.

واطلع وكيل وزارة الصحة بأسيوط خلال جولته على أعمال التطوير الجارية بمستشفى الرمد مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ومراعاة الالتزام بالدقة والجودة في العمل، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص لجنة فنية وهندسية لاستلام العمل من المقاول والجهة المنفذة على أعلى مستوى.

تأتي هذة الجولة تنفيذا لتعليمات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وتوفير كافة الإمكانيات لهم، للنهوض بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لتحسين الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تبلغ سعة المستشفى 50 سريرًا

وخلال الجولة أثنى وكيل وزارة الصحة بأسيوط على المجهودات المبذولة داخل المستشفى لخدمة أهالي محافظة أسيوط، حيث تبلغ سعة المستشفى 50 سريرًا، وتم استحداث خدمات تشخيصية على أعلى مستوى من خلال قسم أبحاث العيون ويضم الأشعه التليفزيونية ومقاس العدسة.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ أنه تم إبرام بروتوكول تعاون بين مستشفى الرمد بمحافظة أسيوط وقسم الرمد بجامعة أسيوط لإجراء العمليات الكبرى على أعلى مستوى من خلال قسم العمليات والمزود بأحدث الميكروسكوبات الجراحية، وتشمل ( مياه بيضاء جرحية، مياه بيضاء فاكو، عمليات الحول وحقن مرضى الارتشاح السكري للشبكية)، وذلك بالإضافة إلى إجراء العمليات الصغيرة والمتوسطة

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير بمستشفى الرمد ويوجه بسرعة الانتهاء

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير بمستشفى الرمد ويوجه بسرعة الانتهاء

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير بمستشفى الرمد ويوجه بسرعة الانتهاء

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير بمستشفى الرمد ويوجه بسرعة الانتهاء

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير بمستشفى الرمد ويوجه بسرعة الانتهاء

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير بمستشفى الرمد ويوجه بسرعة الانتهاء