وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يناقش الموضوعات المتعلقة بجامعة كفرالشيخ 

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الأربعاء، وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة، وشيرين نصار مدير إدارة تنظيم طرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة.

وضم الوفد قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية وسام المرسي .

وذلك لتقديم الدعم الفني وفحص بعض الملفات المهمة التي تخص العاملين بالجامعة.

كما رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بالوفد مؤكدا أهمية هذه الزيارة للجامعة، وذلك لتقديم الدعم الفني ومناقشة الملفات المهمة التي تخص العاملين في الجامعة .