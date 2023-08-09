موعد مباراة بورتو وبنفيكا في كأس السوبر البرتغالي
يواجه فريق بنفيكا نظيره بورتو، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب بلدية أفيرو، بحثًا عن التتويج بلقب كأس السوبر البرتغالي.
موعد مباراة بورتو وبنفيكا في كأس السوبر البرتغالي
و تنطلق صافرة أحداث مباراة بنفيكا وبورتو في كأس السوبر البرتغالي، في تمام الساعة الـ 10.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، علي ملعب بلدية أفيرو.
و استطاع فريق الكرة الأول بنادى بورتو الحصول على لقب كأس السوبر البرتغالي 23 نسخة، فيما حصد نظيره بنفيكا اللقب 8 مرات.
يخوض فريق بنفيكا مباراة اليوم أمام بورتو فى كأس السوبر البرتغالي بصفته بطلًا للدورى النسخة المنقضية، فيما يدخل الأخير بصفته بطلًا للكأس عن الموسم الماضي.