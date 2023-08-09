يواجه فريق بنفيكا نظيره بورتو، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب بلدية أفيرو، بحثًا عن التتويج بلقب كأس السوبر البرتغالي.

موعد مباراة بورتو وبنفيكا في كأس السوبر البرتغالي

و تنطلق صافرة أحداث مباراة بنفيكا وبورتو في كأس السوبر البرتغالي، في تمام الساعة الـ 10.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، علي ملعب بلدية أفيرو.

و استطاع فريق الكرة الأول بنادى بورتو الحصول على لقب كأس السوبر البرتغالي 23 نسخة، فيما حصد نظيره بنفيكا اللقب 8 مرات.

يخوض فريق بنفيكا مباراة اليوم أمام بورتو فى كأس السوبر البرتغالي بصفته بطلًا للدورى النسخة المنقضية، فيما يدخل الأخير بصفته بطلًا للكأس عن الموسم الماضي.