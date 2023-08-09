ابتهالية كبرى بمسجد الرحمن بحي إمبابة بالجيزة.. الجمعة

تقيم وزارة الأوقاف المصرية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين يوم الجمعة القادم 11 أغسطس 2023م عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بحي إمبابة بالجيزة.

أوضحت الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار دورها الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

والمبتهلون هم:

المبتهل عبد اللطيف العزب وهدان

المبتهل حسين السويفي

المبتهل محمد جاد

المبتهل أحمد راشد

المبتهل مصطفى الشجري

المبتهل أحمد مقلد

المبتهل محمد الأعسر

المبتهل زياد عادل

المبتهل محمد جمال

المبتهل أحمد خضر

المبتهل عبد الله بدران

والأمسية الابتهالية بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطلاب الوافدين

انطلق اليوم الأربعاء الموافق 9/ 8/ 2023م معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، وبحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي من الدارسين بالأزهر الشريف، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن هذا المعسكر يستضيف عدد (45) من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

إقبال كثيف على برنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى بمديريات الأوقاف

على صعيد آخر أقيم برنامج (اقرأ) الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى الاثنين 7 / 8 / 2023م بمديريات أوقاف القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسوان والبحيرة وبور سعيد وجنوب سيناء والجيزة وسوهاج والغربية والقليوبية والوادي الجديد بواقع (62) مكتبة تحت إشراف نخبة متميزة من الأئمة وأساتذة الجامعات.

جاء ذلك وسط إقبال كثيف من الرواد والجمهور والطلاب، وقد أشادوا بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد، والتواصل المستمر مع الجماهير وخاصة الشباب من خلال فعالية برنامج (اقرأ) الصيفي مما يسهم بفاعلية في بناء الأوطان ورفع رايتها.

الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنيرمن خلال رسائلها المتعددة، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية من خلال برنامج (اقرأ) الصيفي، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في بناء الوعي الرشيد، وتقوية الجوانب الثقافية لدى الشباب وغيرهم، ومواجهة الفكر المتطرف.