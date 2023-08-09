كأس السوبر البرتغالي.. بورتو يواجه بنفيكا بحثًا عن لقب جديد الليلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بنفيكا أمام نظيره بورتو، مساء اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب بلدية أفيرو، في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع على لقب كأس السوبر البرتغالي.

يدخل فريق بنفيكا مباراة الكأس اليوم بصفته بطلًا للدورى البرتغالي بعد تصدره ترتيب جدول المسابقة برصيد 87 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصف.

وعلى الجانب الآخر، يخوض فريق بورتو مباراة اليوم أمام بنفيكا بصفته بطلًا لكأس البرتغال بعد هزيمة سبورتنج براجا فى النهائي والتتويج باللقب.

ويعتلي بورتو صدارة ترتيب الأكثر حصولًا على السوبر البرتغالي برصيد 23 لقبًا، فيما يأتى بنفيكا في المركز الثالث برصيد 8 ألقاب، بعد سبورتنج لشبونة الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 9 ألقاب بالبطولة.

مباريات ودية:

وخاض فريق بنفيكا البرتغالي قبل مباراة السوبر اليوم مواجهات ودية عدة، فاستطاع الفوز على النصر السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، و تلقى الهزيمة على يد فريق بيرنلي الإنجليزي بنتيجة هدفين من دون رد، حقق انتصارًا على نظيره نادي سيلتا فيجو بهدفين من دون رد، وخسر أمام نادي فيينورد الهولندى بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة بنفيكا وبورتو في كأس السوبر البرتغالي:

وتقام مباراة بنفيكا وبورتو في كأس السوبر البرتغالي، في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب بلدية أفيرو.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبورتو في كأس السوبر البرتغالي:

لن تتم إذاعة مباراة السوبر البرتغالي بين فريقي بنفيكا وبورتو؛ حيث لم تصرح أي قناة رياضية أوروبية، أوعربية باستعدادها لنقل اللقاء.