مشاهد من حفل تدشين الدوري السعودي.. تقديم 54 لاعبا

أقامت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حفلا ضخما لتدشين الموسم الجديد من دوري روشن 2023-2024، واحتضنته الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وجذبت أندية الدوري السعودي العديد من الأسماء الكبرى في الدوريات الأوروبية هذا الصيف، وخاصةً من نجوم الدوري الإنجليزي، حيث انضم روبرتو فيرمينو ورياض محرز وسانت ألان ماكسيمين وإدوارد ميندي إلى الأهلي، ونغولو كانتي وفابينيو إلى الاتحاد، وروبن نيفيز إلى الهلال، وجوردان هندرسون إلى الاتفاق، وأليكس تيليس إلى النصر.

كما تعاقد الاتحاد، بطل الدوري السعودي، مع كريم بنزيما وجواو جوتا، والنصر مع السنغالي ساديو ماني، ليزامل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا.

وينطلق دوري روشن السعودي يوم 11 أغسطس المقبل بمشاركة 18 فريقا، للمرة الأولى منذ بدء حقبة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008-2009.

حفل تدشين الدوري السعودي

مباراة ودية بين نجوم دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي إقامة مباراة نجوم الدوري انطلاقا من الموسم الجديد 2023-2024.

وأضافت الرابطة أنه سيتم إقامة اللقاء الودي بين عدد من أبرز نجوم الدوري (RSL) ضمن فعاليات الموسم المقبل، في موعد يحدد لاحقًا.

شكل كأس دوري روشن

تم الكشف أيضا عن كأس دوري روشن السعودي الذي سيتنافس عليه 18 فريقا الموسم المقبل.

وقام البرازيلي رومارينيو، لاعب الاتحاد، بتقديم الكأس خلال الحفل، خاصةً أن "العميد" هو حامل اللقب بعد التتويج به الموسم الماضي للمرة الأولى بعد غياب دام 13 عامًا.

حفل تدشين الدوري السعودي



تقديم 54 لاعبا

تواجد 54 لاعبًا من دوري روشن السعودي على المسرح خلال حفل تدشين الموسم الجديد.

وجاء من بين أبرز هؤلاء النجوم كل من كريم بنزيما لاعب الاتحاد، وساديو ماني لاعب النصر، وإدوارد ميندي حارس الأهلي، وسلمان الفرج قائد الهلال، بجانب الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق.