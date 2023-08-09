وولفرهامبتون يعلن رحيل مدربه قبل 3 أيام من انطلاق الدوري

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، يوم الثلاثاء، رحيل مدربه قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، ومن المقرر انطلاق أولى مباريات في الدوري يوم الجمعة المقبلة، والتي ستجمع بين بيرنلي ومانشستر سيتي.

وفاجأ نادي وولفرهامبتون الجميع بإعلان رحيل جولين لوبيتيجي، ليُنهي المدرب الإسباني فترته مع النادي الإنجليزي، التي استمرت 9 أشهر كمدير فني للفريق.

وبذلك يصبح لوبيتيجي أول الراحلين بين مدربي البريميرليج هذا الموسم، وهو ما جاء في توقيت صادم لجماهير الفريق، ولم يعلن الفريق بعد عن هوية المدرب الجديد، المرشح لقيادة الفريق في بداية الموسم.

لوبيتيجي

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن المدرب الآيرلندي الشهير غاري أونيل، يتصدر قائمة المرشحين ليحل محل لوبيتيجي في تدريب فريق الذئاب، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعانى وولفرهامبتون عدم المقدرة على التعاقد، مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية بسبب مشاكل مادية، ما جعل صبر لوبيتيجي ينفد خاصةً بعد خسارة صفقة أليكس سكوت لاعب بريستول سيتي، الذي يقترب من الانتقال لبورنموث.

كما رحل عن صفوف وولفرهامبتون الذي يُعاني من ضائقة مالية العديد من النجوم هذا الصيف، مثل روبن نيفيز وناثان كولينز وكونور كوادي وراؤول خيمينيز مقابل نحو 84 مليون إسترليني، كما رحل أداما تراوري ودييغو كوستا وجواو موتينيو دون مقابل.

روبن نيفيز

وقال لوبيتيجي لموقع النادي الرسمي: "أتمنى الأفضل للنادي في المستقبل، وأشكرهم على الفرصة التي منحوها لي في هذا النادي الرائع".

وأضاف: "كان شرفا للاستمتاع بتلك المغامرة يوما تلو يوم، وأشكر كل الموظفين على الدعم والمساعدة التي قدموها".

وأتم: "أود شكر اللاعبين، الذين قدموا ما في استطاعتهم لتحقيق الأهدا، خاصة الجماهير الذين جعلوني أشعر بأني واحد منهم منذ اللحظة الأولى وكونهم لطفاء معي وطاقمي وعائلتي".

ويبدأ الذئاب الموسم بلقاء مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.