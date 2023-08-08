وكيل محمد صلاح يحسم الجدل حول انتقاله إلى الدوري السعودي

حسم رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح، الجدل الدائر خلال الفترة الحالية حول اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي بعد تلقيه عرضًا مغريًا من الاتحاد.

وقال عباس في تصريحات نقلتها إحدى الصحف السعودية اليوم: " لا أنا ولا محمد صلاح تناقشنا مع أي شخص بشأن الانتقال إلى السعودية خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ".

وأضاف: "صلاح لا ينوي الانتقال للدوري السعودي في الفترة الحالية، ومتمسك بفكرة الاستمرار بالدوري الإنجليزي ".

وأكمل عباس في تغريدة أطلقها عبر حسابه على تويتر: "إذا كان هناك أي نية لدى محمد بالرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي ".

محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول:

واختتم أن صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، حيث قد وقع الفرعون المصري على عقد جديد مع النادي الإنجليزي في شهر يوليو العام الماضي 2022 ولمدة 3 مواسم ينتهي في 2025.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن وكيل محمد صلاح رد سريعًا على التقارير التي تشير لرغبة السعودية بضم "مو" مؤكدًا أن اللاعب الدولي المصري مستمر مع الريدز.