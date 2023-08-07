ميدو : صلاح لم يغلق باب الاحتراف في الدوري السعودي

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق كواليس خاصة في جلسة رامي عباس وكيل محمد صلاح مع مسؤولي صندوق الاستثمار السعودي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نفي رامي عباس وكيل محمد صلاح بأنباء انتقاله إلى الدوري السعودي أحزن جميع الجماهير السعودية"

وأضاف: "كان هناك بالفعل جلسة حدثت بين المسؤولين عن صندوق الاستثمار السعودي ووكيل محمد صلاح، لكن رد صلاح كان واضحا وصريح، بأنه يريد الاستمرار في ليفربول وهذا الوقت ليس المناسب للرحيل عن الريدز من وجهة نظر صلاح"

وواصل: "صلاح يريد الاستمرار في ليفربول لمدة عام على الأقل، لكن صلاح لم يغلق الباب ووكيله لم يغلق الباب بشأن الانتقال للدوري السعودي"

واختتم: "صلاح طلب أن يستمر على الأقل موسم جديد في ليفربول، وصلاح يرى أنه قادر على تقديم المزيد مع الريدز"