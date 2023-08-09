تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمشروع محطة رفع صرف صحي قرية العفادرة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بساحل سليم لخدمة 10 قرى بتكلفة اجمالية للمشروع بلغت مليار و600 مليون جنيه، ضمن التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية

رافقه خلال الجولة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندسة وفاء أحمد سيد المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

تعمل بطاقة 160 لتر/ ثانية

وبدأ المحافظ زيارته لمشروع محطة رفع العفادرة بتفقد أقسام المحطة والتي تعمل بطاقة 160 لتر/ ثانية واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمراحل الانشاء بالمشروع والمحطة ومكونات مشروع التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب عدد 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها بتكلفة 250 مليون جنيه لمحطة المعالجة ضمن المشروع الرئيسي الذى تبلغ تكلفته مليار و600 مليون جنيه والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات.

وشدد المحافظ، على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العفادرة

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العفادرة

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العفادرة

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العفادرة

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العفادرة

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العفادرة