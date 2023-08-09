استمرار مبادرة أبو المطامير الخضراء من خلال المشاركة المجتمعية

تابع محمد عيسي عمار رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير أعمال زراعةالأشجار الذي تم التبرع بها أهالي أبوالمطامير ، وذلك للمشاركة في أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين من خلال مبادرة أبو المطامير الخضراء .

جاء ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة علي سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة وضروره العمل الميداني لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة.

قام بمرافقه رئيس المدينة صبحي أبو هديمة نائب رئيس المدينة ، وبحضور المهندس شريف الاصور مدير قسم التشجير بمتابعة أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بالمدينة .

وأشار رئيس المدينة بأن أعمال التطوير، تشمل تنسيق وتجميل الشارع بالكامل ورفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية وإضاءة حديثة وزيادة أعمال التشجير.

وأكد رئيس المدينة علي أنه تم وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة علي سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة وضروره العمل الميداني لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة

حيث قام بمرافقه رئيس المدينة صبحي أبو هديمة نائب رئيس المدينة ، وبحضور المهندس شريف الاصور مدير قسم التشجير بمتابعة أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بالمدينة

وأشار رئيس المدينة بأن أعمال التطوير، تشمل تنسيق وتجميل الشارع بالكامل ورفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية وإضاءة حديثة وزيادة أعمال التشجير.

وأكد رئيس المدينة علي أنه تم وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها.