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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار مبادرة أبو المطامير الخضراء من خلال المشاركة المجتمعية

مبادرة
مبادرة

تابع محمد عيسي عمار رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير أعمال زراعةالأشجار الذي تم التبرع بها أهالي أبوالمطامير ، وذلك للمشاركة في أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين من خلال مبادرة أبو المطامير الخضراء .

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البحيرة: تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

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نائب محافظ البحيرة تشهد ختام ندوات" أختر كليتك"

جاء ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة علي سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة وضروره العمل الميداني لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة.

قام بمرافقه رئيس المدينة صبحي أبو هديمة  نائب رئيس المدينة ، وبحضور المهندس شريف الاصور مدير قسم التشجير  بمتابعة أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بالمدينة .

وأشار رئيس المدينة بأن أعمال التطوير، تشمل  تنسيق وتجميل الشارع بالكامل ورفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية وإضاءة حديثة وزيادة أعمال التشجير.

وأكد رئيس المدينة علي أنه تم وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها.

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البحيرة: تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

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نائب محافظ البحيرة تشهد ختام ندوات" أختر كليتك"

جاء ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة علي سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة وضروره العمل الميداني لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة

حيث قام بمرافقه رئيس المدينة صبحي أبو هديمة  نائب رئيس المدينة ، وبحضور المهندس شريف الاصور مدير قسم التشجير  بمتابعة أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بالمدينة 

وأشار رئيس المدينة بأن أعمال التطوير، تشمل  تنسيق وتجميل الشارع بالكامل ورفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية وإضاءة حديثة وزيادة أعمال التشجير.

وأكد رئيس المدينة علي أنه تم وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها.

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