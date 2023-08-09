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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الطود بمركز كوم حمادة

الوحدة المحلية
الوحدة المحلية

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الطود بنطاق الوحدة المحلية بالنجيلة وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

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خدمات طبية: 

 تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 171 حالة، ما بين باطنة وأسنان وأطفال ونساء وتوليد بالإضافة إلى متابعة حملة 100 يوم صحة ومبادرة الاعتلال الكلوي.

محافظة البحيرة: 

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على الخدمات الأساسية كافة والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما تم تحصين عدد 120 رأس ماشية وعقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية وأهمية التطعيمات والتحصينات، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة والأعمدة الكهربائية بنطاق القرية. 

 كما تم خلال القافلة عقد ندوة حول الدعم النفسي للأبناء ومحاربة الجهل والمعتقدات التى تؤدى إلى هدم المجتمع و الطرق الإيجابية للتربية.

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