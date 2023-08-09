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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطلاب الوافدين

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلق اليوم الأربعاء الموافق 9/ 8/ 2023م معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، وبحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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إقبال كثيف على برنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى بمديريات الأوقاف

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي من الدارسين بالأزهر الشريف، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن هذا المعسكر يستضيف عدد (45) من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

إقبال كثيف على برنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى بمديريات الأوقاف

على صعيد آخر أقيم برنامج (اقرأ) الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى الاثنين 7 / 8 / 2023م بمديريات أوقاف القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسوان والبحيرة وبور سعيد وجنوب سيناء والجيزة وسوهاج والغربية والقليوبية والوادي الجديد بواقع (62) مكتبة تحت إشراف نخبة متميزة من الأئمة وأساتذة الجامعات.

جاء ذلك وسط إقبال كثيف من الرواد والجمهور والطلاب، وقد أشادوا بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد، والتواصل المستمر مع الجماهير وخاصة الشباب من خلال فعالية برنامج (اقرأ) الصيفي مما يسهم بفاعلية في بناء الأوطان ورفع رايتها.

الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنيرمن خلال رسائلها المتعددة، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية من خلال برنامج (اقرأ) الصيفي، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في بناء الوعي الرشيد، وتقوية الجوانب الثقافية لدى الشباب وغيرهم، ومواجهة الفكر المتطرف.

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