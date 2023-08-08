إقبال كثيف على برنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى بمديريات الأوقاف

أقيم برنامج (اقرأ) الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى أمس الاثنين 7 / 8 / 2023م بمديريات أوقاف القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسوان والبحيرة وبور سعيد وجنوب سيناء والجيزة وسوهاج والغربية والقليوبية والوادي الجديد بواقع (62) مكتبة تحت إشراف نخبة متميزة من الأئمة وأساتذة الجامعات.

جاء ذلك وسط إقبال كثيف من الرواد والجمهور والطلاب، وقد أشادوا بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد، والتواصل المستمر مع الجماهير وخاصة الشباب من خلال فعالية برنامج (اقرأ) الصيفي مما يسهم بفاعلية في بناء الأوطان ورفع رايتها.

الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنيرمن خلال رسائلها المتعددة، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية من خلال برنامج (اقرأ) الصيفي، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في بناء الوعي الرشيد، وتقوية الجوانب الثقافية لدى الشباب وغيرهم، ومواجهة الفكر المتطرف.