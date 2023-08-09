محافظ الجيزة يعاين محطة أبو رواش الإرتوازية

لرفع كفاءتها ..

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة مياه أبو رواش الإرتوازية المغذية لمنطقة المصانع بأبو رواش للوقوف علي الحالة الفنية لها وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطة ورفع كفاءتها لضمان ضخ المياه بصورة منتظمة .

وكلف محافظ الجيزة خلال الجولة مديرية الإسكان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والجهات المعنية بسرعة إجراء الدراسات الفنية اللازمة مع سرعة عرض تقرير فني وافي عن الحالة الفنية للمحطة بالكامل وأعمال الصيانة المطلوب تنفيذها لرفع كفاءة المحطة .

كما كلف محافظ الجيزة بسرعة تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة الحالة الفنية والوضع الحالي لخزان المياه القائم بالمحطة والغير مستغل لدراسة إمكانية الإستفادة منه في تغذية وتغطية جزء من المصانع كعامل مساعد إضافي بجانب محطة المياه .

كما وجه محافظ الجيزة بمراجعة الحالة الفنية لأبار وطلمبات المياه الموجودة بالمحطة ومدي كفاءتها لتحقيق الإستغلال الأمثل لها .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام و علي القط رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية والإستثمارية والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.